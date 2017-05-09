У Києві затримали двох людей з георгіївськими стрічками

У Києві затримали двох осіб за те, що вони розгорнули банер з георгіївськими стрічками.

Про це повідомив керівник столичної Національної поліції Андрій Крищенко, передає Укрінформ.

"Наразі в Києві ситуація досить спокійна. Лише було затримано двох осіб, які розгорнули банер з георгіївськими стрічками", - сказав Крищенко.

Він також повідомив, що біля дев'ятої ранку у поліцейських кинули димову шашку, однак ніхто не постраждав.

У кількох людей похилого віку вилучили георгіївські стрічки і провели бесіду з цього приводу, розповів Крищенко.

Нагадаємо, колону учасників акції "Безсмертний полк" в Києві закидали димовими шашками біля офісу Добровольчого руху ОУН.