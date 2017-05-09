У Львові на День Перемоги над нацизмом спалили георгієвську стрічку

Сьогодні, 9 травня, у Львові відбулися поминальні заходи до Дня перемоги. Основними локаціями вже багато років поспіль для цього є Марсове поле та Пагорб слави.

На першій локації учасники поминальних заходів відслужили панахиду за загиблими у Другій світовій війні. Після цього нечисленні люди поклали квіти на плити, де похоронені солдати. За уникненням різних провокацій тут спостерігали не лише поліцейські, а й бійці «Правого сектору».

На Пагорбі слави окрім «Правого сектора» за порядком слідкували представники ВО «Свобода» та інших патріотичних організацій. Нечисленні ветерани та діти чи внуки колишніх ветеранів теж взяли участь у панахиді за полеглими у війні. Опісля усі масово обходили могили та покладали квіти.

В цей час представники патріотичних організацій виявили біля вічного вогню георгієвську стрічку. Її вони показово спалили. Крім того відбулося ще кілька словесних перепалок між людьми. Проте суттєвих конфліктів не відбулося.

Загалом за дотриманням порядку на День перемоги у Львові залучили 700 правоохоронців.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів