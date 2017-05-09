У Москві під час акції "Безсмертний полк" пронесуть портрети ліквідованих на Донбасі бойовиків РФ

Портрети російських бойовиків, загиблих в боях за Донбас, пронесуть в Москві в ході акції «Безсмертний полк». Про це УНІАН повідомили в організації «Союз добровольців Донбасу», яка займається діяльністю бойовиків, які повернулися в РФ.

«9 травня 2017 року запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у ході «Безсмертний полк в Москві. Колона «Безсмертний полк Новоросії» формується в 14.00 на пероні Білоруського вокзалу», - йдеться в повідомленні.

На банерах, підготовлених до ходи, зображені портрети російський бойовиків, загиблих на Донбасі з написами «Завжди в строю» і «Добровольці Росії».

З ініціативи російської влади 9 травня в Росії і за кордоном вже в десятий раз пройде громадська акція «Безсмертний полк». Вона являє собою хід, під час якого люди несуть фотографії своїх родичів, які брали участь у Великій Вітчизняній війні.

Ходи за межами Росії організуються, в основному, за сприяння співвітчизників і російських закордонних представництв. В акціях візьмуть участь не тільки вихідці з Росії та країн СНД, а й місцеві жителі.

Нагадаємо, під час виступу на присязі новобранців президентського полку і 101-ї бригади охорони Генштабу висловив президент України Петро Порошенко сказав, що акція "Безсмертний полк" - приклад витонченої спекуляції на почуттях людей.