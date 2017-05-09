У Німеччині через підозру у тероризмі затримали офіцера Бундесверу

Під час спецоперації у місті Келі, що у федеральній землі Баден-Вюртемберг, поліція затримала офіцера Бундесверу, якого підозрюють у підготовці теракту. Крім того, у поліції переконані, що затриманий 27-річний старший лейтенант Максиміліан Т. є спільником напередодні затриманого 28-річного офіцера бундесверу Франко А.. Останнього зі звинуваченням у підготовці терактів та незаконному заволодінні зброєю затримали ще у квітні в Гаммелбурзі. Обидвоє підозрюваних вели “подвійне життя”, передає Deutsche-Welle з посиланням на федеральну прокуратуру країни.

Зазначимо, що, за даними слідства, раніше затриманий товариш Максиміліана по службі Франко А. видавав себе за сирійського біженця. Діючи під впливом ксенофобських настроїв, готував терористичний напад разом зі спільником Матіасом Ф., якого німецька поліція викрила у квітні.

Об'єктом нападу мав стати високопоставлений політик або знаменитості, залучені до роботи з біженцями та мігрантами. В якості ймовірних жертв розглядалися колишній президент Німеччини Йоахім Ґаук (Joachim Gauck) та міністр юстиції ФРН Гайко Маас (Heiko Maas), зазначили слідчі. Саме Франко А. мав взяти на себе скоєння нападу, пояснили в прокуратурі.

Попереднє розслідування у справі старшого лейтенанта Франко А. почалося в кінці січня, після того як в туалеті віденського аеропорту був виявлений пістолет калібру 7,65 мм. 3 лютого він повернувся, щоб забрати сховану зброю, і був затриманий австрійською владою. Після цього проти нього порушили кримінальну справу.