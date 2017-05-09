У Парижі розганяють тисячі мігрантів із стихійного табору біженців

На північному сході Парижа у районі Порт-де-ла-Шапель проходить розгін тисячі мігрантів із стихійного табору біженців.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на поліцію.

"Французька влада працює над розчищенням табору біженців на північному сході Парижа", - говориться у повідомленні.

Згідно з місцевими ЗМІ, на території цього табору у районі Порт-де-ла-Шапель проживає близько тисячі, головним чином, африканських і афганських мігрантів.

В операції взяли участь близько 350 співробітників поліції.

Як відомо, аналогічну операцію було проведено у листопаді минулого року, коли тисячі мігрантів було виставлено зі стихійного табору у Парижі, який розрісся у столиці після закриття табору біженців "Джунглі" у Кале на півночі Франції.

Нагадаємо, близько двох мільйонів дітей та підлітків були змушені залишити свої домівки через конфлікт у Південному Судані. Понад мільйон неповнолітніх стали біженцями, стільки ж у країні дітей-переселенців.