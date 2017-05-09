У результаті зіткнення у Дніпрі постраждали більше двох десятків активістів

У Дніпрі в результаті зіткнення біля Меморіалу Слави постраждали більше двох десятків людей. Колону жителів міста і прихильників опозиційних партій, які хотіли покласти квіти до Вічного вогню, зустріли близько сотні активістів, серед яких були і ветерани АТО. Їхнє невдоволення викликали червоні прапори і партійна символіка. У сутичку втрутилася поліція.

У результаті постраждали кілька активістів - у них розбиті голови. Частину учасників бійки затримано.

"Вілкул обіцяв, що "фашисти нападатимуть на ветеранів". Маємо на цю хвилину мінімум двадцять справжніх (не ряджених) ветеранів АТО, отмудоханних кийками перефарбованих "беркутів". Двоє в критичному стані евакуйовані "швидкою", написав у "Фейсбуці" активіст Тимур Желдак. Пізніше він уточнив, що 21 людина звернулася за медичною допомогою, з них 11 мають серйозні тілесні ушкодження. Двоє людей госпіталізовані.

Народний депутат України Андрій Денисенко допускає, що правоохоронці перевищили свої повноваження. "Колишній "Беркут" до дружин бути розпущений, винні не просто звільнені з органів, а притягнуті до кримінальної відповідальності", - написав він у мережі "Фейсбук".

Вадим РИЖКОВ, «День», Дніпро