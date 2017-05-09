У Таїланді прогриміли два вибухи, 50 людей поранені

У Таїланді в провінції Паттані сталися два вибухи біля торгового центру, постраждали щонайменше 50 осіб.

Про це повідомляє The Sun.

Перший вибух прогримів біля входу в універмаг. Ніхто не постраждав. Коли люди вибігли з будівлі, тоді стався другий вибух.

Невідомі припаркувалися перед торговим центром перед тим, як кинути вибуховий пристрій в магазин.

"Це був вибух за допомогою бомби, закладеної в автомобілі, але в даний час у нас немає подробиць", - повідомив командувач регіональної поліцією Роннасілп Пхусара.