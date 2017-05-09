У Ємені виявили понад 2 тис випадків захворювання на холеру

У спустошеному громадянською війною Ємені, де щораз ширшого розмаху набирає епідемія холери, померли 34 особи. Гуманітарні організації б'ють на сполох і заявляють про 2 тис людей, які вже уражені недугою, а також про велику ймовірність втрати контролю над поширенням інфекції, передає DW.

Всесвітня організації охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що випадки захворювання зафіксовані також і в місті Сана, захопленій повстанцями-хуситами столиці Ємену.

У свою чергу, організація "Лікарі без кордонів" повідомила, що вилікувала у Ємені 780 людей, починаючи з 30 березня. В організації додали, що пацієнтам довелося подолати десятки кілометрів у складних умовах, щоб дістатися медичних центрів, оскільки внаслідок бойових дій у країні доступ до медичного забезпечення для більшості населення ускладнився.

Тим часом, єменська армія заявила, що вибила повстанців зі стратегічного регіону Таїз, що на півдні країни. Близькі до військових джерела інформагенції dpa повідомили, що армія захопила стратегічно важливу точку, з якої відкривається доступ до двох головних полів бою в регіоні, а також зупинила наступальну операцію хуситів на схід від Таїзу.

Конфлікт в Ємені триває з вересня 2014 року. Країна поділена між шиїтськими повстанцями-хуситами, котрих підтримує Іран, та адміністрацією президента Абд-Раббу Мансура Хаді, яка базується в Адені. Його уряд підтримує коаліція на чолі зі Саудівською Аравією. У країні також активне терористичне угруповання "Аль-Каїда на Аравійському півострові". В ході конфлікту загинули понад 10 тисяч осіб.