Україна представила зброю на міжнародній виставці "IDEF 2017"

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов у Стамбулі взяв участь в офіційній церемонії відкриття однієї з найбільших на Євразійському континенті міжнародної виставки оборонної промисловості “IDEF 2017”, передає прес-служба РНБО України.

Так, секретар РНБО України Олександр Турчинов взяв участь в офіційній церемонії відкриття “IDEF 2017”.

“Від України у виставці взяли участь провідні українські підприємства-розробники та виробники озброєння: ДП КБ „Луч“, ДП „Антонов“, КБ „АО“, ДП „Мікротек“ та багато інших, які представили новітні зразки стрілецької зброї, бронетанкової техніки, боєприпасів, засобів активного та динамічного захисту броні, нові розробки в авіа- та ракетобудуванні тощо,” - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що секретар РНБО України провів зустрічі з Міністром національної оборони Туреччини Фікрі Ишиком, керівником оборонпрому Туреччини Ісмаїлом Деміром.

Крім того, відбулися консультативні зустрічі з міністрами оборони та керівниками ОПК ряду країн Азії та Африки, а також з керівництвом провідних турецьких компаній у галузі військової промисловості, зокрема, “ASELSAN”, “ROKETSAN”, “HAVELSAN”, “TAI”, “BMC”, “МКЕК”, “Otokar”, під час яких було обговорено питання реалізації спільних проектів.