Українка здобула 4 "золота" на міжнародних змаганнях з гімнастики

Українка Христина Погранична здобула 4 золоті медалі на Міжнародних змаганнях з художньої гімнастики "Danubia Cup 2017" в Братиславі.

Про це повідомляє прес-служба НОК України.

«Українська грація Христина Погранична здобула 4 золоті медалі на Міжнародних змаганнях з художньої гімнастики "Danubia Cup 2017" в Братиславі! Юна львів'янка чудово виконала вправи з обручем, м'ячем та булавами, що принесло їй 1-е місце у багатоборстві, а також отримала окремо 3 медалі вищого ґатунку за кожний вид програми», - йдеться у повідомленні.