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Українські морпіхи взяли участь у навчаннях "Платінум Ігл-2017-2" у Румунії

9 травня, 2017 - 20:40
Фото прес-центру ВМС ЗСУ

Морські піхотинці Військово-морських сил Збройних сил України взяли участь у черговій фазі багатонаціонального навчання "Платінум Ігл-2017-2" в рамках "Ротаційних сил Чорноморського регіону-2017".

Про це повідомив прес-центр командування ВМС ЗСУ у Facebook.

"Заходи проводилися протягом двох тижнів на навчальному полігоні Бабадаг (Румунія), а їхньою основною метою було набуття навичок спільних дій військовослужбовців у складі багатонаціонального підрозділу відповідно до стандартів НАТО", - йдеться у повідомленні.

Протягом двох тижнів учасники навчань відпрацьовували основи тактики, процедури проведення оборонних та наступальних операцій, порядок виконання рейдових дій, техніку здійснення патрулювання тощо.

Перша фаза міжнародних маневрів проходила наприкінці лютого - на початку березня поточного року в Румунії на навчальному полігоні Смардан.

Джерело: День
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