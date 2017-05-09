Українські морпіхи взяли участь у навчаннях "Платінум Ігл-2017-2" у Румунії

Морські піхотинці Військово-морських сил Збройних сил України взяли участь у черговій фазі багатонаціонального навчання "Платінум Ігл-2017-2" в рамках "Ротаційних сил Чорноморського регіону-2017".

Про це повідомив прес-центр командування ВМС ЗСУ у Facebook.

"Заходи проводилися протягом двох тижнів на навчальному полігоні Бабадаг (Румунія), а їхньою основною метою було набуття навичок спільних дій військовослужбовців у складі багатонаціонального підрозділу відповідно до стандартів НАТО", - йдеться у повідомленні.

Протягом двох тижнів учасники навчань відпрацьовували основи тактики, процедури проведення оборонних та наступальних операцій, порядок виконання рейдових дій, техніку здійснення патрулювання тощо.

Перша фаза міжнародних маневрів проходила наприкінці лютого - на початку березня поточного року в Румунії на навчальному полігоні Смардан.