Український військовий загинув внаслідок обстрілу поблизу Луганського

На донецькому напрямку, неподалік від Луганського, внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад Збройних Сил України загинув український військовослужбовець.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

"Сьогодні, 9 травня 2017 року, внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на донецькому напрямку неподалік від Луганського, загинув військовослужбовець одного з підрозділів", - йдеться в повідомленні.

Також у штабі уточнили, що по позиціях українських захисників противник вів вогонь зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, напередодні бойовики 50 разів обстріляли сили АТО на Донбасі, 1 військовий загинув, 9 поранені.