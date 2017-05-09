Український військовий загинув внаслідок обстрілу поблизу Луганського

На донецькому напрямку, неподалік від Луганського, внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад Збройних Сил України загинув український військовослужбовець.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.
"Сьогодні, 9 травня 2017 року, внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на донецькому напрямку неподалік від Луганського, загинув військовослужбовець одного з підрозділів", - йдеться в повідомленні.
Також у штабі уточнили, що по позиціях українських захисників противник вів вогонь зі стрілецької зброї.
Нагадаємо, напередодні бойовики 50 разів обстріляли сили АТО на Донбасі, 1 військовий загинув, 9 поранені.
Джерело: День