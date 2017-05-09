В Ірані через вибух на шахті загинули 42 людини

Кількість загиблих в результаті вибуху на вугільній шахті в провінції Голестан в Ірані досягла 42 людини, повідомляє SBS.

Згідно з повідомленням, в рамках пошуково-рятувальної операції було виявлено ще сім тіл.

Їх направили для ідентифікації експертам-криміналістам.

За словами представника місцевого уряду Голестана Реза Мороваті, у вугільній шахті, можливо, залишається заблокованим ще один шахтар.

Нагадаємо, 3 травня на вугільній шахті поблизу міста Азадшахр в північно-східній іранській провінції Голестан стався вибух. На глибині 1,8 тис. м виявилися заблокованими десятки шахтарів.

Нагадаємо, що Іран заявив про готовність до перемовин з Саудівською Аравією задля досягнення миру у регіоні.