В Одесі затримали 15 осіб на акціях до 9 травня

Поліція Одеси затримала 15 людей на на заходах до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про це повідомляє прес-служба одеської Нацполіції.

"До відділів поліції м. Одеси вже доставлені 15 громадян за вчинення різних правопорушень, серед яких: використання забороненої символіки, розповсюдження забороненої поліграфічної продукції, дрібне хуліганство тощо. За всіма фактами проводяться перевірки", - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що на вулицях Одеси несуть службу 3 тисячі правоохоронців.

Раніше повідомлялося, що в Одесі на заходах до 9 травня затримали чотирьох людей через використання забороненої символіки.