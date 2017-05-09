В офісі ОУН поліція затримала 24 людей

В офісі Добровольчого руху ОУН поліція затримала 24 людей. Про це під час брифінгу заявив голова Нацполіції Києва Андрій Крищенко, передає телеканал "112".

Також він зазначив, що ще один чоловік з георгіївською символікою був затриманий ще до початку пам'ятних заходів.

"Інформація про потерпілих уточнюється, але істотних пошкоджень ніхто не отримав. На даний час звернень до лікувальних установ або безпосередньо в поліцію немає. Банер з георгіївською символікою також був доставлений в управління, будемо давати оцінку", - сказав Крищенко.

Поліція кваліфікувала події біля офісу ОУН в Києві як хуліганство і зараз на місці проходять слідчі дії.

Нагадаємо, активісти, яких заблокували в офісі ОУН, закидали правоохоронців, учасників акції "Безсмертний полк" та журналістів димовими шашками, яйцями, пляшками. Один поліцейський отримав тілесні ушкодження.