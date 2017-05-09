Вінницькі активісти провели акцію "Перемогли Гітлера - переможемо Путіна"

Напередодні 9 травня представники партійного осередку «Союз лівих сил» та організації «Україна – Росія» анонсували про проведення маршу «Безсмертний полк». Зважаючи на те, що 1 травня прихильники комуністичної ідеології ледь не побилися з молодиками націоналістичних поглядів, створивши «картинку» для російських телеканалів, вінницькі влада вирішила зіграти на випередження і подала до суду, щоб заборонити проведення маршу «лівих». Та суд виніс рішення не на користь Вінницької міськради.

Тим часом, щоб запобігти провокаціям у місті на 9 травня, вінницькі журналісти із Спільноти «Журналістський майдан» закликали небайдужих вінничани взяти участь в патріотичному марші, який запланували провести у той же час і у тому ж місці, але під гаслом «Перемогли Гітлера – переможемо Путіна». До журналістської ініціатив долучилися громадські об’єднання АТОвців, молодіжні та студентські організації. Прихильників журналістської акції виявилося значно більше, аніж «червоних» і марш «Союзу лівих сил» обірвався «на півдорозі». Причина – його учасники не захотіли йти поруч з АТОвцями, студентами та громадськими активістами, які несли антипутінські гасла та українську символіку.

«Ми в жодному разі не прагнули перешкодити чи зірвати марш «лівих», бо живемо у вільній країні і кожен має право на висловлення своєї думки. Мета нашої акції полягала у тому, щоб згадати ветеранів двох воєн – предків і сучасників, які нині захищають Україну від зовнішнього агресора. Для цього ми провели мітинг-реквієм, дали можливість усім охочим висловитися у форматі відкритого мікрофону, поклали квіти до монументів Невідомого солдата, Героїв Небесної Сотні та загиблих бійців АТО, а потім пройшлися головною вулицею міста із закликом «Перемогли Гітлера – переможемо Путіна», – каже журналіст, голова ГО «Спільнота «Журналістський майдан» Ігор Заіковатий.

Окрім «червоного» та патріотичного маршів, у Вінниці відбулися і традиційні урочисті заходи, присвячені 9 травню. У храмах міста провели поминальні панахиди. У фойє Вінницької міської ради влаштували урочисту зустріч керівників області та міста з ветеранами Другої світової війни, після чого відбувся мітинг-реквієм та покладання квітів до Вічного вогню.

Естафету урочистих заходів переходили молоді люди з цивільного корпусу «Азов». Після проведення мітингу на честь ветеранів Другої Світової війни, вони «прикрасили» пам’ятник солдатам-визволителям українськими вишитими рушниками.

Усі заходи в місті відбувалися під пильним наглядом трьох сотень правоохоронців. Жодних провокацій, на щастя, зафіксовано не було.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора