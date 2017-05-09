ЄС у найближчі дні завершить затвердження безвізу з Україною, - Могеріні

На засіданні Ради безпеки ООН 9 травня верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні заявила, що Євросоюз має намір найближчим часом остаточно затвердити безвізовий режим з Україною. Виступ транслювали на офіційному сайті ООН.

Федеріка Могеріні повідомила, що ЄС "оголосить про угоду про спрощення візового режиму з українськими друзями" через кілька днів. Вона зазначила, що рішення буде прийнято в контексті підтримки східних партнерів, зміцнення їх економіки і державних органів".

Восени 2016 року проект про надання права безвізових поїздок до Європи для громадян України пройшов узгодження в комітетах Європарламенту. У листопаді його затвердили в Раді ЄС. Нагадаємо, що Україна виконала всі умови для отримання безвізового режиму. Єврокомісія визнала цей факт ще в грудні 2015 року.

Цьогоріч 6 квітня Європейський парламент підтримав рішення про надання Україні безвізу. 26 квітня його схвалив Комітет постійних представників країн - членів Європейського союзу. 9 березня 2017 року Комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ затвердив проект законодавчої резолюції про надання Україні безвізу.

Перший заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко говорив, що остаточну постанову повинні підписати до 18 травня. Безвізовий режим офіційно вступить в силу через 20 днів після публікації відповідного документа.

Глава представництва Євросоюзу в Україні Хьюг Мінгареллі прогнозує, що безвізовий режим для України вступить в силу до кінця червня.

Нагадаємо, за словами Могеріні, Євросоюз потребує змін, і вони вже здійснюються.