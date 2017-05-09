З музею Німеччини викрали дорогоцінну тіару, прикрашену 367 діамантами

Із національного музею у німецькому місті Карлсруе викрали дорогоцінну тіару, прикрашену 367 діамантами, вартістю $1.3 мільйона.

Про це повідомляє Associated Press.

Зникнення тіари, виготовленої з золота та платини, виявили ще 26 квітня. Однак поліція повідомила про крадіжку тільки тепер, звернувшись за допомогою у розслідуванні.

Тіару вартістю $1.3 мільйона викрали із закритої вітрини у тронному залі музею.

Ювелірна прикраса належала княгині Хільді фон Баден. Прикраса могла бути виготовлена на початку ХХ століття.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко і канцлер ФРН Ангела Меркель під час телефонної розмови наголосили на тому, що важливо провести розслідування і покарати винних в атаці на патруль ОБСЄ 23 квітня.