Збірна України перемогла на чемпіонаті світу з шашок-100

Чоловіча збірна у складі харків'янина Юрія Анікєєва і дніпрянина Артема Іванова здобула перше місце з шашок-100 у бліці на чемпіонаті світу.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства молоді та спорту України.
Крім "золота" у виконанні чоловіків, індивідуальною нагородою в цьому ж вигляді шашок відзначився Анікєєв, який став срібним призером змагань, що проходили у турецькому місті Ізмір.
Анікєєв впевнено завоював "срібло", випередивши багаторазового чемпіона світу з Росії Алєксєя Чижова.
Підтримала медальний темп і жіноча команда України у бліці. Українки Ольга Балтажі і Вікторія Мотричко завершили командні змагання зі срібною нагородою.
Нагадаємо, що українка здобула 4 "золота" на міжнародних змаганнях з гімнастики.
Джерело: День