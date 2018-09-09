45 людей виїхали з Криму на Херсонщину, - ЗМІ

45 людей перетнули адмінкордон з анексованим Кримом через тимчасово закриті КПВВ "Чаплинка" і "Каланчак" та прямували до Херсонської області, щоб отримати медичну допомогу.

Як повідомляє "Громадське" з посиланням на помічника начальника Херсонського загону ДПСУ Івана Шевцова, дані про кількість подорожуючих зафіксовано станом на 14:00 9 вересня.

"Усі громадяни, які перетнули кордон, скаржились на погане самопочуття та прямували до Херсонської області, щоб отримати медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Чи пов’язана потреба у меддопомозі саме з викидами на кримському "Титані" в Армянську, у ДПСУ не уточнили.

У Херсонській ОДА у свою чергу заявили, що у Мирненській, Каланчацькій, Присиваській ОТГ та частково у Каланчацькому та Чаплинському районах тимчасово призупинено освітній процес.

"Усім бажаючим дітям та батькам з ймовірної небезпечної зони створено умови для оздоровлення у дитячому закладі санаторного типу "Таврія" м.Скадовськ. Наразі цією можливістю скористались 528 дітей та дорослих", - повідомили в ОДА.

За даними адміністрації, дітей обстежили лікарі, відхилень чи хвороб, що були би пов`язані з хімічними речовинами, не виявлено, тож з понеділка учні продовжуватимуть навчатись у школах Скадовська.

Також в ОДА зазначили, що на території Каланчацького та Чаплинського районів почала свою роботу пересувна моніторингова лабораторія Донецької ОДА, яка здійснює дослідження показників забруднення повітря.

"За попередніми даними, які фіксуються кожні 20 хвилин, перевищень гранично допустимої концентрації по забруднюючим речовинам не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.