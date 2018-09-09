Австралія і Нова Зеландія посилюють контроль за дотриманням санкцій ООН проти КНДР

Міністр оборони Австралії Крістофер Пайн заявив, що Австралія та Нова Зеландія посилюють морське спостереження, щоб забезпечити виконання санкцій ООН проти Північної Кореї.

Про це повідомляє агентство Assosiated Press.

“Це продовження нашої сильної позиції, спрямованої на запобігання та припинення нелегальної торгівлі і дотримання санкцій стосовно Північної Кореї та пов’язаних з нею мереж”, - сказав він.

За словами міністра, на додаток до уже задіяних в операції з патрулювання морської акваторії літаків Австралія направить ще два патрульні літаки.

Військово-повітряні сили Нової Зеландії також нададуть літак для здійснення моніторингу за міжнародними водами в Північній Азії, заявив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс.

“Ми вітаємо недавній діалог Північної Кореї зі Сполученими Штатами та Південною Кореєю... Однак, до тих пір, поки Північна Корея не буде дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань, повна імплементація рішень санкцій Ради Безпеки ООН буде суттєвою”, - наголосив новозеландський урядовець.

Повідомляється, що австралійські літаки здійснюватимуть патрулювання з японських баз. Новозеландські ж відповідатимуть за недопущення торгівлі у форматі “судно до судна”. Так у серпні цього року було оголошено про штрафні санкції двом російським компаніям за передавання нафти на північнокорейські кораблі.

Уряд Нової Зеландії нещодавно прийняв рішення про оновлення парку літаків спостереження. Експерти заявили, що ця покупка сигналізувала готовність Нової Зеландії підтримувати зв’язок з традиційними союзниками, такими як США та Австралія, і показала серйозні наміри сприяти військовому розгортанню сил США в регіоні.