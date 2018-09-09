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Близько тисячі демонстрацій проти зміни клімату пройшло вчора у ста країнах

9 вересня, 2018 - 09:14
Фото: Reuters

У суботу, 8 вересня, по всьому світу пройшли масові демонстрації, присвячені зміні клімату.

Про це повідомляє агентство Al Jazeera.

В рамках кампанії "Rise for Climate" відбулося близько тисячі публічних акцій в ста країнах. У Франції на вулиці вийшли близько 115 тисяч осіб, серед них 50 тисяч в Парижі.

Почали всесвітню акцію в Бангкоку десятки рибалок, чиї джерела існування знаходяться під загрозою через підйом рівня моря. У столиці Таїланду в неділю, 9 вересня, завершується масштабний раунд переговорів напередодні наступної кліматичної конференції ООН, яка пройде в грудні в польському Катовіце.

Завершилася акція в американському Сан-Франциско, де демонстранти виступили з жорсткою критикою на адресу президента США Дональда Трампа.

Раніше глава Білого дому оголосив про вихід США з Паризького угоди по клімату.

Джерело: День

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