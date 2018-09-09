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Через отруєння Скрипалів понад 700 росіян можуть втратити візи в Британії

9 вересня, 2018 - 16:51
Фото The Independent

Понад 700 заможним росіянам в Об’єднаному Королівстві можуть не подовжити "візи інвестора" через отруєння у Солсбері та кібератаки.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на джерела в британському Міністерстві внутрішніх справ.

"Лондон має намір зменшити в країні вплив Кремля, який звинувачують в організації отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у місті Солсбері, а також в організації численних кібератак. Британська влада планує переглянути понад 3 тисячі "інвестиційних віз", які були видані багатим росіянами та іншим іноземцям ще з 2008 року", - йдеться в повідомленні.

Британські антикорупційні групи привітали такі плани уряду.

Нагадаємо, Україна висловлює повну солідарність з Великою Британією щодо висновків про причетність Росії до застосування хімічної зброї в Солсбері та Еймсбері.

Джерело: День

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