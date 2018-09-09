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День в ООС: Бойовики 10 разів порушили перемир'я

9 вересня, 2018 - 19:30
Фото Артема СЛІПАЧУКА, «День»

У неділю бойовики на Донбасі порушили режим припинення вогню 10 разів, втрат серед українських військових не допущено. 

Про це ввечері 9 вересня повідомили у прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил. 

За даними штабу, бойовики вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, та застосовували міномети калібру 82 мм.

Зокрема, вогонь вівся по силах ООС в районах н.п. Кримське, Золоте, Південне, Мар'їнка, Новомихайлівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

"Біля Кримського вівся прицільний вогонь з озброєння бойової машини піхоти, поблизу Водяного - з мінометів", - зазначили у штабі ООС.

Джерело: День

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