День в ООС: Бойовики 10 разів порушили перемир'я

У неділю бойовики на Донбасі порушили режим припинення вогню 10 разів, втрат серед українських військових не допущено.

Про це ввечері 9 вересня повідомили у прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил.

За даними штабу, бойовики вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, та застосовували міномети калібру 82 мм.

Зокрема, вогонь вівся по силах ООС в районах н.п. Кримське, Золоте, Південне, Мар'їнка, Новомихайлівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

"Біля Кримського вівся прицільний вогонь з озброєння бойової машини піхоти, поблизу Водяного - з мінометів", - зазначили у штабі ООС.