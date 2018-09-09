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Додон запевнив, що після ДТП з ним усе гаразд

9 вересня, 2018 - 21:53
Фото Reuters

Президент Молдови Ігор Додон подякував усім, хто переживав за нього і його родину у зв'язку з аварією. 

Про це глава Молдови написав на своїй сторінці в Facebook.

"Дякую всім людям, як з Молдови, так і з-за кордону, які переживали за мене і за мою родину. Дякую всім тим, хто написав мені тисячі повідомлень, на які у мене поки що немає можливості відповісти", - написав Додон. 

Президент додав також, що "все гаразд, все скінчилося добре".

Нагадаємо, що Додон потрапив у ДТП на трасі "Страшени — Калараш". Його кортеж зіткнувся з вантажівкою, один з автомобілів перекинувся.

Джерело: День

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