Додон запевнив, що після ДТП з ним усе гаразд

Президент Молдови Ігор Додон подякував усім, хто переживав за нього і його родину у зв'язку з аварією.

Про це глава Молдови написав на своїй сторінці в Facebook.

"Дякую всім людям, як з Молдови, так і з-за кордону, які переживали за мене і за мою родину. Дякую всім тим, хто написав мені тисячі повідомлень, на які у мене поки що немає можливості відповісти", - написав Додон.

Президент додав також, що "все гаразд, все скінчилося добре".

Нагадаємо, що Додон потрапив у ДТП на трасі "Страшени — Калараш". Його кортеж зіткнувся з вантажівкою, один з автомобілів перекинувся.