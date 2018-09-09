Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Японії зросла до 42

Кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу на північному японському острові Хоккайдо зросла до 42 осіб.

Про це повідомив прем'єр Японії Сіндзо Абе в ході візиту в регіон, передає AFP.

Абе пообіцяв місцевій владі острова Хоккайдо фінансову підтримку з держбюджету, а саме 540 мільйонів йен (близько 5 мільйонів доларів).

Тим часом у регіоні тривають пошуково-рятувальні роботи, в яких беруть участь 40 тисяч військовослужбовців і поліцейських, оснащених спеціальною технікою. В операціях застосовують вертольоти.

В даний час на острові майже відновлено електропостачання.

Раніше повідомлялося, що землетрус в Японії забрав життя 35 людей.