Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Японії зросла до 42

9 вересня, 2018 - 19:56
Кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу на північному японському острові Хоккайдо зросла до 42 осіб.
Про це повідомив прем'єр Японії Сіндзо Абе в ході візиту в регіон, передає AFP.
Абе пообіцяв місцевій владі острова Хоккайдо фінансову підтримку з держбюджету, а саме 540 мільйонів йен (близько 5 мільйонів доларів).
Тим часом у регіоні тривають пошуково-рятувальні роботи, в яких беруть участь 40 тисяч військовослужбовців і поліцейських, оснащених спеціальною технікою. В операціях застосовують вертольоти.
В даний час на острові майже відновлено електропостачання.
Раніше повідомлялося, що землетрус в Японії забрав життя 35 людей.
Джерело: День