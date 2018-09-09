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Манафорт може визнати свою провину для уникнення ще одного розслідування, - ЗМІ

9 вересня, 2018 - 13:57
Фото: Reuters

Колишній керівник передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт може визнати свою провину з метою уникнення ще одного розслідування.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власне джерело.

„Адвокати Пола Манафорта вели перемовини з державними прокурорами США про можливе визнання ним провини для запобігання другого кримінального розслідування, яке має розпочатися у Вашингтоні цього місяця“, - йдеться в повідомленні.

Головна тема цих переговорів полягає в тому, що яку саме провину визнає Манафорт і який тюремний термін, відповідно, рекомендуватимуть американські прокурори.

Нагадаємо, партнер Манафорта визнав свою провину у веденні діяльності в якості іноземного агента без реєстрації в інтересах української партії Опозиційний блок.

Джерело: День

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