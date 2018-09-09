Меркель закликала жителів Македонії прийти на референдум щодо перейменування держави

Канцлер ФРН Ангела Меркель закликала жителів Македонії прийти 30 вересня на референдум про перейменування держави у Республіку Північна Македонія.

Про це вона заявила в суботу в Скоп'є, де взяла участь в урочистостях з приводу 27-ї річниці незалежності колишньої югославської республіки, передає Укрінформ.

«Звичайно, я не втручаюся в рішення ваших громадян, але можу сказати, виходячи з власного досвіду, що історичні можливості випадають не кожен день, а всього лише один раз для кожного покоління. Така історична можливість буде це 30 вересня; тому я можу сказати зі свого боку: не залишайтеся вдома в такий день, але використовуйте свою демократичну можливість, щоб просто сказати те, що ви хочете сказати про майбутнє своєї країни", - закликала Меркель на спільній прес-конференції з македонським колегою Зораном Заєвим.

Вона підкреслила, що цей референдум "відкриє двері для участі країни у євроатлантичної сім'ї". "Все це вимагає багато роботи, але необхідною умовою є, звичайно ж, успішний референдум 30 вересня", - зазначила канцлер. Без дозволу багаторічної суперечки з Грецією щодо назви держави-учасниці ЄС і НАТО не погодяться на членство Скоп'є, сказала глава німецького уряду, запевнивши при цьому, що "це не має нічого спільного з погрозами".

Меркель визнала, що Німеччина і весь ЄС дуже зацікавлений у стабільних Західних Балканах заради власної стабільності. Тому євроатлантична перспектива надана всім країнам регіону.

Питання, на який жителям Колишньої югославської республіки Македонія належить відповісти 30 вересня: "чи Підтримуєте ви членство в ЄС і НАТО прийняттям договору між Македонією та Грецією?".