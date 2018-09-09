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На парламентських виборах у Швеції лідирують ультраправі, - екзит-пол

9 вересня, 2018 - 22:25
Фото Reuters

Націоналістична антиміграційна партія Швеції лідирує на парламентських виборах в країні.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на дані екзит-полів.

Шведські демократи (SD), як очікується, отримають 19,2% голосів.

Нагадаємо, що 9 вересня в Швеції проходять парламентські вибори.

Проведені перед виборами опитування показали доволі значну популярність правлячої нині Соціал-демократичної партії (близько 25 відсотків), інформує агенція новин Reiters. Правоцентристську Помірну коаліційну партію підтримують близько 17 відсотків опитаних.

Водночас соціологи вказують на значне падіння рівня підтримки соціал-демократів населенням, порівняно з результатами чотирирічної давності. Якщо на виборах 2014 року правляча нині партія здобула 31 відсоток голосів, то цього разу їй прогнозують не більше 25 відсотків.

Джерело: День

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