Норвегія інвестує в альтернативну енергетику України близько $400 млн

9 вересня, 2018 - 15:12
Норвегія інвестує близько 400 мільйонів доларів у будівництво в Україні 64 вітрових електроустановок загальною потужністю до 250 МВт.
Про це повідомляє Урядовий портал на офіційній сторінці у Facebook.
“Норвезька компанія NBT інвестує близько 400 мільйонів доларів у будівництво 64 вітрових електроустановок загальною потужністю до 250 МВт. Вони будуть розташовані у Херсонській області”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обсяг виробництва нової станції - понад 900 млн кВт/год/рік - забезпечить третину обсягу споживання електроенергії в Херсонській області.
Станцію планують здати в експлуатацію у 2019 році.
Джерело: День