Норвегія інвестує в альтернативну енергетику України близько $400 млн

Норвегія інвестує близько 400 мільйонів доларів у будівництво в Україні 64 вітрових електроустановок загальною потужністю до 250 МВт.

Про це повідомляє Урядовий портал на офіційній сторінці у Facebook.

“Норвезька компанія NBT інвестує близько 400 мільйонів доларів у будівництво 64 вітрових електроустановок загальною потужністю до 250 МВт. Вони будуть розташовані у Херсонській області”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обсяг виробництва нової станції - понад 900 млн кВт/год/рік - забезпечить третину обсягу споживання електроенергії в Херсонській області.

Станцію планують здати в експлуатацію у 2019 році.