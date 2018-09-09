ООН: Через посуху у світі впаде виробництво зерна

Обсяги світового виробництва зернових культур у 2018 році досягнуть 2,587 млрд тонн, що на 2,4% нижче рекордного рівня за минулий рік.

Про це "Укрінформу" повідомив відділ комунікацій Продовольчої і сільськогосподарської організаціїї ООН (FAO).

"Виробництво пшениці у світі цього року скоротилося на 14 млн тонн, до майже 722 млн тонн, що є найменшим врожаєм з 2013 року. Посуха та спека підсилили скорочення врожаю у Європі", - йдеться у повідомленні.

З іншого боку, обсяги продукції фуражних зернових у світі становили 15 млн т з липня, з перспективами для виробництва кукурудзи у Китаї, Україні та США, на противагу скороченню в ЄС та РФ.

За останніми прогнозами FAO, у 2018 році обсяги фуражних зернових складатимуть близько 1 354 млн т, що на 2,6% нижче за рівень 2017 року.

У той же час, очікується, що обсяги продукції рису зростуть до 1,3% порівняно з відповідним періодом минулого року та досягнуть нових рекордних показників майже 512 млн т у 2018 році, підтримуючи відновлення виробництва у Бангладеш та В'єтнамі, а також посилення спроб відновлення у Шрі Ланці та США.

За останніми прогнозами FAO, використання зернових у світі зросте до 2 648 млн т переважно через збільшення постачання кукурудзи для фуражного та промислового використання, а також стабільного врожаю рису.

"Співвідношення запасів зернових до споживання знизиться, особливо в Китаї, ЄС та РФ, а також очікується, що світові запаси зернових знизяться до 27,3%, що буде означати перше зниження за 5 років. Очікується, що світова торгівля зерновими у 2018-2019 рр. становитиме 414 млн т, що на 1,5% нижче рекордних показників минулого року", - зазначається у прогнозі FAO.