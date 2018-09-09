Поліція Греції застосувала газ проти учасників антиурядових мітингів

У грецькому місті Салоніки одночасно проходять кілька антиурядових мітингів, в них беруть участь кілька тисяч осіб.

Трансляцію з місця подій веде телеканал ERT-3.

Маніфестації почалися напередодні виступу прем'єр-міністра Греції Алексіса Ціпраса з програмною промовою щодо економічної політики уряду на 83-му Салонікському міжнародному ярмарку.

Поліція взяла центр Салонік у кільце, в даний час в грецькому місті забезпечують безпеку близько 5,5 тис. поліцейських. Основні магістралі закриті для руху транспорту, в центрі міста заборонено паркуватися.

Учасники акції «Македонія — це Греція» з грецькими прапорами в руках стали кидати каміння в поліцейських, після чого ті були змушені застосувати газ і світлошумові гранати.