Поліція Греції застосувала газ проти учасників антиурядових мітингів

9 вересня, 2018 - 10:11
У грецькому місті Салоніки одночасно проходять кілька антиурядових мітингів, в них беруть участь кілька тисяч осіб.
Трансляцію з місця подій веде телеканал ERT-3.
Маніфестації почалися напередодні виступу прем'єр-міністра Греції Алексіса Ціпраса з програмною промовою щодо економічної політики уряду на 83-му Салонікському міжнародному ярмарку.
Поліція взяла центр Салонік у кільце, в даний час в грецькому місті забезпечують безпеку близько 5,5 тис. поліцейських. Основні магістралі закриті для руху транспорту, в центрі міста заборонено паркуватися.
Учасники акції «Македонія — це Греція» з грецькими прапорами в руках стали кидати каміння в поліцейських, після чого ті були змушені застосувати газ і світлошумові гранати.