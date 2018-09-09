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Полторак: Усі бригади, де на озброєнні є танки, укомплектовані на 100%

9 вересня, 2018 - 21:25
Фото: mil.gov.ua

Усі танкові бригади та механізовані підрозділи, де на озброєнні є танки, укомплектовано на 100 відсотків.

Про це під час робочої поїздки в район проведення операції Об’єднаних сил заявив глава Міноборони України Степан Полторак.

"Незважаючи на проблеми, які існували з танковими підрозділами на початку бойових дій на сході України, сьогодні усі танкові бригади та механізовані підрозділи, де є на озброєнні танки, укомплектовані на сто відсотків", - заявив глава МОУ.

"Відбувається модернізація, яка включає модернізацію систем навігації, приладів нічного бачення, а також засобів зв’язку для того, щоб ефективно виконувати поставлені завдання", - додав міністр. 

Полторак зауважив, що наразі у Міноборони є можливість "комплектувати корпус резерву танкових підрозділів, які готові та в будь-який час можуть поповнити некомплект, якщо він буде, а за необхідністю - виконувати задачі за призначенням".

Джерело: День

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