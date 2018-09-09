Порошенка закликали присвоїти Маккейну звання Героя України

На сайті Адміністрації Президента зареєстрували петицію про надання американському сенаторові Джону Маккейну звання Героя України посмертно.

Автором відповідної електронної петиції №22/046710-еп є Юлій Запорожський.

"Надати відданому другові України, сенаторові Джону Маккейну, що багато зробив для підтримки незалежності та цілісності України, звання Героя України посмертно", - йдеться у тексті пропозиції.

Нагадаємо, що жителі Києва пропонують надати одній із вулиць столиці ім'я американського сенатора Джона Маккейна.

Крім того, Мюнхенська конференція з безпеки заснувала премію імені Джона Маккейна.