Премією з фундаментальної фізики "Прорив" нагородили британку за відкриття пульсарів

Британський астрофізик Джозелін Белл Бернелл удостоєна премії із фундаментальної фізики “Прорив” (Fundamental Physics Prize) за відкриття пульсарів — малих нейтронних зірок.

Про це повідомляє УНН.

“Професор Белл Бернелл заслуговує такого визнання. Її допитливість, спостережливість і ретельний аналіз сприяли відкриттю одних із найцікавіших і загадкових об’єктів Всесвіту”, — наводяться в тексті слова засновника премії, колишнього співвласника Mail.ru Юрія Мільнера.

Відзначається, що вручення премії відбудеться 4 листопада цього року. Астрофізик отримає за своє відкриття 3 млн доларів США.

Пульсари — космічне джерело радіо-(радіопульсар), оптичного (оптичний пульсар), рентгенівського (рентгенівський пульсар) і/або гамма (гамма-пульсар) випромінювань, що приходять на Землю у вигляді періодичних сплесків (імпульсів). Джерелом імпульсів вважається нейтронна зоря з потужним магнітним полем, яка обертається і має вузькоспрямоване випромінювання.

75-річна Джоселін Белл зробила своє відкриття в 1967 році, будучи аспіранткою англійського вченого і лауреата Нобелівської премії із фізики Ентоні Хьюіша в Кембриджському університеті.

Премія “Прорив” — одна з найбільших наукових премій. Щорічно вона присуджується за значні досягнення в галузі фізики, медицини і біології. Російський підприємець Юрій Мільнер заснував її у 2012 році.