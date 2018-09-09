Президент Молдови госпіталізований після ДТП з вантажівкою

9 вересня, 2018 - 16:03
Президент Молдови Ігор Додон потрапив у ДТП на трасі "Страшени — Калараш". Його кортеж зіткнувся з вантажівкою, один з автомобілів перекинувся.
Про це повідомив прес-секретар Додона Максим Лебединський у Facebook.
"Президент Ігор Додон почуває себе добре, втручання лікарів не потрібне", - заявив Лебединський.
У той же час молдавський телеканал Publika.md повідомляє, що президент Молдови госпіталізований. Після ДТП кілька людей потребували медичної допомоги.
В аварії також постраждав вантажівка, що належить одній з приватних птахофабрик, і автомобіль державної Служби охорони.
Джерело: День