Президент Молдови госпіталізований після ДТП з вантажівкою

Президент Молдови Ігор Додон потрапив у ДТП на трасі "Страшени — Калараш". Його кортеж зіткнувся з вантажівкою, один з автомобілів перекинувся.

Про це повідомив прес-секретар Додона Максим Лебединський у Facebook.

"Президент Ігор Додон почуває себе добре, втручання лікарів не потрібне", - заявив Лебединський.

У той же час молдавський телеканал Publika.md повідомляє, що президент Молдови госпіталізований. Після ДТП кілька людей потребували медичної допомоги.

В аварії також постраждав вантажівка, що належить одній з приватних птахофабрик, і автомобіль державної Служби охорони.