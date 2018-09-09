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РФ та сили Асада відновили авіаудари в Сирії

9 вересня, 2018 - 17:53
Фото Reuters

Російська та сирійська авіація відновила інтенсивне бомбардування у провінціях Ідліб і Хама в неділю на тлі спроб Дамаска витиснути сирійських повстанців з їхнього останнього оплоту після того, як російсько-ірансько-турецький саміт не зміг домовитись про перемир’я.

Інформація про авіанальоти надійшла від місцевих жителів та рятувальників, повідомляє Reuters.

За їхніми словами, вертольоти сирійської армії скинули бочкові бомби, які зазвичай заповнені вибухівкою і шрапнеллю, на села аль-Хабіт і Абдін на півдні провінції Ідліб, та на кілька інших хуторів і сіл в цьому районі.

Сирійська армія заперечує використання бочкових бомб, однак спеціалісти ООН неодноразово документували їх використання армією сирійського уряду.

Російські літаки, як стверджується, провели низку авіарейдів на сусідні міста Латамна і Кафр-Зіта в північній частині провінції Хама, повідомила організація, яка стежить за авіаударами в Сирії. Таку ж інформацію надали джерела в колах повстанців.

Дамаск, який підтримують союзники Росія та Іран, готує великий наступ, щоб відновити контроль над Ідлібом та прилеглими районами на північному заході. Провінція є останнім великим оплотом повстанців у Сирії, які виступають проти правління президента Башара Асада.

Російські та сирійські військові літаки відновили свою кампанію із бомбардуваннями на наступний день після того, як в п'ятницю на саміті президентів Туреччини, Ірану і Росії не вдалося домовитися про припинення вогню для запобігання наступу.

Джерело: Європейська правда

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