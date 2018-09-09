Співробітники колонії РФ намагаються змусити Сенцова припинити голодування, - адвокат

Стан українського режисера Олега Сенцова стабільний, хоча співробітники російської колонії стурбовані його здоров’ям і намагаються "переломити" політв’язня Кремля, аби той припинив голодування.

Про це адвокат Сенцова Дмитро Дінзе, який відвідав підзахисного 7 вересня, повідомив у коментарі телеканалу "Громадське".

"Більше за все через здоров’я Сенцова стурбована колонія, адже там вважають, що він підходить до тієї ситуації, коли вже будуть незворотні зміни. Його намагаються переломити, аби він припинив голодування. Ставлять на те, що нібито політичні доводи вже вичерпані, і нікому вже не цікаво, що він голодує, тому це ніби безглуздо", - сказав адвокат.

Дінзе наголосив, що це не можна назвати тиском, однак це схоже на монотонні вмовляння, які відбуваються щодня.

Утім, Сенцов не збирається припиняти голодування. Йому, як і раніше, ставлять крапельниці, також він вживає поживну суміш.

Також адвокат зазначив, що Сенцов все ще сподівається на своє звільнення, однак надії все менше.

"Звісно, він сподівається, що буде ухвалено відповідне політичне рішення (щодо його звільнення – ред.), однак надії все менше...", - сказав Дінзе.