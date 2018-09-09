У Грузії заявки на участь у президентських виборах до ЦВК подали близько 50 кандидатів

Заявки на участь у виборах президента Грузії подали близько 50 кандидатів від політичних партій і ініціативних груп громадян.

Про це повідомили у Центральній виборчій комісії Грузії, передає Радіо Свобода.

8 вересня завершилась процедура подачі таких заявок до ЦВК.

Згідно з подальшими процедурами, кандидати в президенти мають до 18 вересня передати у ЦВК підписи 25 тисяч громадян. Після цього, до 28 вересня в ЦВК офіційно зареєструють кандидатів у президенти.

У ЦВК зазначили, що на сьогодні офіційно зареєстровано чотири кандидати в президенти. Правляча партія «Грузинська мрія» не висунула свого кандидата для участі у виборах. Згідно із заявою лідерів партії, таке рішення було прийняте «для розвитку і поглиблення демократичних процесів». Зокрема, правляча партія має конституційну більшість в парламенті і більшість в органах місцевого самоврядування. «Грузинська мрія» сформувала уряд і участь в президентських виборах її кандидата означала б його беззастережну перемогу в них.

Кого з кандидатів на президентську посаду буде підтримувати провладна партія повідомлять після засідання політбюро, яке відбудеться 9 вересня.

Напередодні лідер грузинської опозиційної партії «Демократичний рух – Єдина Грузія», екс-спікер парламенту Ніно Бурджанадзе заявила про відмову брати участь в президентських виборах, назвавши їх «фарсом».

Нагадаємо, президентські вибори у Грузії призначені на 28 жовтня.