У Косові близько 200 ветеранів перекрили дорогу перед запланованим візитом президента Сербії

Близько 200 косовських албанців – ветеранів війни проти Югославії – перекрили дорогу до села Банє перед запланованим туди на цю неділю візитом президента Сербії Александра Вучича і вимагають від нього вибачень.

Про це повідомляє Reuters.

"Дві сотні албанців-ветеранів у Косові заблокували в неділю дорогу біля села Банє, щоби не допустити туди візит сербського президента Вучича, заявляючи, що його пустять лише тоді, коли той "вибачиться за злочини", маючи на увазі війну 1998-1999 років", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, зараз сербський президент перебуває з візитом у Косові – колишній провінції Сербії, яка в односторонньому порядку проголосила незалежність у 2008 році й на даний момент є лише частково визнаною державою (РФ, Сербія та 5 країн-членів ЄС не визнають Косова).

Останнім часом тривають переговори про нормалізацію відносин між Белградом та Приштиною за посередництва ЄС.