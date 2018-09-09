Хто живе чесно й годується трудами своїми, тому й кусок черствого хліба смачніший од м’якої булки, неправдою нажитої.
Іван Котляревський, письменник, перший класик нової української літератури, поет, драматург, громадський діяч

У Косові близько 200 ветеранів перекрили дорогу перед запланованим візитом президента Сербії

9 вересня, 2018 - 14:51
Фото: Reuters

Близько 200 косовських албанців – ветеранів війни проти Югославії – перекрили дорогу до села Банє перед запланованим туди на цю неділю візитом президента Сербії Александра Вучича і вимагають від нього вибачень.

Про це повідомляє Reuters.

"Дві сотні албанців-ветеранів у Косові заблокували в неділю дорогу біля села Банє, щоби не допустити туди візит сербського президента Вучича, заявляючи, що його пустять лише тоді, коли той "вибачиться за злочини", маючи на увазі війну 1998-1999 років", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, зараз сербський президент перебуває з візитом у Косові – колишній провінції Сербії, яка в односторонньому порядку проголосила незалежність у 2008 році й на даний момент є лише частково визнаною державою (РФ, Сербія та 5 країн-членів ЄС не визнають Косова).

Останнім часом тривають переговори про нормалізацію відносин між Белградом та Приштиною за посередництва ЄС.

Джерело: День

Більше новин

Президент Молдови госпіталізований після ДТП з вантажівкою
У Грузії заявки на участь у президентських виборах до ЦВК подали близько 50 кандидатів
У Туреччині зобов’язали експортерів конвертувати виручку у національну валюту
У Швеції розпочалися парламентські вибори
Австралія і Нова Зеландія посилюють контроль за дотриманням санкцій ООН проти КНДР
Збірна України здобула 7 медалей на чемпіонаті світу зі стрілецьких видів спорту

Новини партнерів

Loading...