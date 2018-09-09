У Мексиці новообраний президент анонсував інвестиції у нафтовидобувну галузь ще на $3,8 млрд

Новообраний президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор у суботу оголосив про плани інвестувати у нафтовидобувну галузь країни ще 75 млрд песо (3,8 млрд доларів США).

Про це він оголосив під час виступу в штаті Табаско, передає УНН із посиланням на телеканал Televisa.

“Ми пообіцяли розвивати нафтову промисловість, — сказав політик. — Тільки у буріння нових свердловин і роботи із видобутку ми додатково вкладемо порядку 75 млрд песо в наступному році”. За його словами, це допоможе галузі впоратися з кризою і почати відновлення. Лопес Обрадор нагадав, що в 2004 році в Мексиці добували 3,4 млн барелів на добу, а до 2018 року цей показник впав до 1,8 млн.

Раніше політик обіцяв підняти видобуток нафти до 2,5 млн барелів на добу. Для цього він має намір вкласти кілька мільярдів доларів у розробку родовищ і побудувати у 2019 році новий завод із переробки нафти у місті Параїсо (штат Табаско).

Інавгурація Лопеса Обрадора відбудеться 1 грудня. Він керуватиме країною до 2024 року.

Нагадаємо, більше 12 років у Мексиці триває кривавий збройний конфлікт між ворогуючими наркокартелями, урядовими військами і поліцією. Тільки за перші 5 років (з кінця 2006 року до 2011 року) жертвами збройної боротьби мексиканських наркокартелів між собою, а також проти сил федерального уряду стали понад 47,5 тисяч осіб. За оцінками експертів, за 2016 рік нарковійна в Мексиці забрала більше 20 тисяч життів. Для порівняння, кількість загиблих в Іраку, де йде повномасштабна війна, склала близько 24 тисяч за аналогічний період. Конфлікт на Донбасі, за даними ООН, із 2014 року забрав життя понад 10 тисяч осіб. У 2017 році в Мексиці було скоєно понад 29 тис. убивств, більше, ніж коли б то не було за останні 20 років. У поточному році цей показник може бути перевищений, незважаючи на зусилля влади по боротьбі зі злочинністю.