У Мексиці "Starbucks" відкрила першу кав’ярню, де працюватимуть лише літні люди

Американська мережа кав’ярень Starbucks відкрила у Мехіко перше кафе, яке прийматиме на роботу лише людей похилого віку. У ньому працюватиме команда з 14 співробітників у віці від 50 до 65 років.

Зміна для літніх робітників триватиме 6,5 годин, попервах їх навчатимуть молодші колеги. Вони також матимуть право на медичне страхування за основними витратами, передає Рубрика.

Нова кав’ярня працюватиме так само, як і будь-який інший заклад Starbucks, за винятком незначних коригувань, внесених до планування приміщення. Наприклад, полиці встановлять трохи нижче, щоб працівники не травмувалися.

Генеральний директор мексиканського підрозділу мережі Крістіан Гурріа розповів, що компанія хоче сприяти працевлаштуванню літніх людей. Він додав, що лише 65 з 7 000 співробітників Starbucks і компаній-партнерів є людьми похилого віку. До наступного року вони хочуть збільшити цей показник до 120.

Крім того, заклади Starbucks користуються популярністю у молоді, тож керівництво компанії сподівається налагодити спілкування між різними поколіннями.

Це вже не перша подібна ініціатива Starbucks. Раніше мережа кав’ярень повідомила, що оплачуватиме своїм робітникам усю вартість навчання в університеті штату Арізона за онлайн-програмою.