У Мельбурні відбувся український фестиваль

Масштабним фестивалем за участю представників місцевого уряду, ЗМІ та пересічних австралійців відзначила 27-у річницю незалежності України найбільша українська спільнота Австралії – українці штату Вікторія.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Українці Австралії завжди щедро діляться своєю культурою, історією, традиціями", - наголосив голова Союзу українських організацій Австралії Стефан Романів.

Цьогорічний Український фестиваль у штаті Вікторія відбувся в одному з найвідоміших публічних місць Мельбурна - Victoria Market.

Свято зібрало численних відвідувачів, оскільки Фестиваль включав різноманітну концертну програму за участю місцевих українських танцювальних та хорових колективів, вже добре знайому австралійцям Мельбурна неповторну українську кухню з традиційними варениками, борщем, голубцями та безліччю солодощів та напоїв, а також численні майстер-класи декоративно-прикладного мистецтва з розпису писанок, вишивки, музики.

Окрім демонстрації національних культурних традицій, українці Австралії проводили активну роз’яснювальну роботу про ситуацію в Україні та збір коштів на підтримку українських дітей, що постраждали від війни з Росією.

Спілкуючись із місцевим населенням та ЗМІ, українці Мельбурна закликали уряд до посилення санкцій проти РФ, активнішої підтримки України та розповідали про те, що самі роблять для підтримки історичної Батьківщини.

Як зазначили організатори заходу, частина із зібраних на фестивалі коштів традиційно піде на потреби української армії, зокрема забезпечення потреб української команди ветеранів, яка у жовтні цього року візьме участь в “Іграх нескорених” у Сіднеї.