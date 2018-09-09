У Москві поліція побила учасників акції проти пенсійної реформи

У Москві правоохоронці застосували грубу силу до учасників акції проти пенсійної реформи.

Про це повідомляє «Радио Свобода».

"У Москві між поліцією і учасниками акції проти пенсійної реформи сталися зіткнення. Правоохоронці застосували грубу силу до активістів", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що мітингуючі кидали в правоохоронців пляшки і намагалися прорвати оточення. Поліцейські затримали кілька дітей і жінок. "Правоохоронці саджають затриманих в автозаки. За словами кореспондента Радио Свобода, затримано не менш як 10 осіб. Серед затриманих активіст московського штабу Навального Олег Степанов. Кореспондент телеканалу "Дождь" постраждала під час зіткнень між мітингуючими і поліцією", - уточнили в повідомленні.

Нагадаємо, що у Росії на акції противників пенсійної реформи затримали 500 людей.