У Нью-Йорку через 17 років після теракту 11 вересня урочисто відкрилася станція метро "Кортленд-Стріт"

Станція метро Нью-Йорка "Кортленд-Стріт" урочисто відкрилася після нападу на будівлю Всесвітнього торгового центру 11 вересня 2001 року.

Про це повідомив телеканал CNN.

Відкриття відбулося в суботу вдень (у ніч на неділю за київським часом). Інтер'єр станції прикрасили рядками з Декларації незалежності США 1776 і Загальної декларації прав людини Організації Об'єднаних Націй 1948 року.

На церемонії були присутні відомі жителі міста, однак не прийшов губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, який курирує транспортну компанію Metropolitan Transportation Authority.

Станція "Кортленд-Стріт" була зруйнована через своє розташування. Вежі-близнюки обрушилися прямо на неї. Майже 17 років вона не працювала.