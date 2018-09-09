У Пхеньяні з нагоди 70-ї річниці заснування КНДР відбувся військовий парад

У столиці Північної Кореї відбувся парад з нагоди 70-ї річниці заснування держави.

У проведеному в неділю, 9 вересня, військовому заході взяли участь представники багатьох видів військ, повідомляє DW.

Під час параду, на якому був присутній північнокорейський лідер Кім Чен Ин, вулицями Пхеньяна пройшла військова техніка, в тому числі танки та артилерійські системи.

Утім, цього разу північнокорейське керівництво не стало демонструвати головну "родзинку" подібних парадів - балістичні ракети великої дальності.

У виступі з нагоди параду голова президії Верховної народної ради КНДР Кім Йон Нам наголосив на важливості економічної розбудови Північної Кореї, закликавши армію допомогти в цьому.

Як повідомлялося, цього року окреслилося вирішення конфлікту на Корейському півострові навколо північнокорейської ядерної та ракетної програми. Кім Чен Ин вже зустрічався з південнокорейським лідером Мун Чже Іном. Крім того, у червні цього року в Сінгапурі відбулася історична зустріч між Кім Чен Ином та президентом США Дональдом Трампом, де сторони домовилися провести ядерне роззброєння КНДР в обмін на гарантії безпеки з боку США.

Під час останньої зустрічі з південнокорейською делегацією північнокорейський лідер підтвердив рішучість денуклеаризувати Корейський півострів.