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У Росії на акції противників пенсійної реформи затримали 500 людей

9 вересня, 2018 - 19:07
Фото Фонтанка

У Санкт-Петербурзі поліція зупинила хід противників пенсійної реформи: 500 осіб затримано.

Про це повідомляє Фонтанка з посиланням на поліцію.

За даними видання, активістів масово забирають в автозаки. Так, з моменту початку акції затримані вже 400-500 осіб.

У момент затримання одній дівчині стало погано. Їй надали першу допомогу.

Як повідомляє Дождь, в Санкт-Петербурзі затримання проходять в жорсткій формі. На кадрах відео видно, як співробітники поліції затримали хлопчика, якому, за словами кореспондента Дождя, близько 10 років на вигляд. Хлопчик плакав, коли його вели в автозак.

Також повідомляється, що був жорстко затриманий пенсіонер, якого люди з натовпу намагалися захистити від співробітників Омону. По дорозі в автозак він втратив окуляри. Пізніше стало відомо, що пенсіонеру стало погано. Йому викликали швидку.

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