У США в McDonald's сталася стрілянина, є загиблий

9 вересня, 2018 - 21:02
В американському місті Оберн (штат Алабама) сталася стрілянина в McDonald's - загинула одна людина і ще четверо отримали поранення.
Про це повідомляється на сайті місцевої поліції в неділю, 9 вересня.
Згідно з повідомленням, правоохоронці прибули до 02:30 за місцевим часом на місце події, де виявили тіло 20-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями.
Четверо постраждалих, серед яких студент Обернсmкого університету, госпіталізовані, один з них перебуває у важкому стані.
За попередніми даними, стрілянина сталася через конфлікт на побутовому грунті. Загрози для студентів університету немає.
Загиблим і постраждалим в результаті стрілянини було від 16 до 21 років.
Джерело: День