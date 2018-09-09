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У США в McDonald's сталася стрілянина, є загиблий

9 вересня, 2018 - 21:02
Фото з відкритих джерел

В американському місті Оберн (штат Алабама) сталася стрілянина в McDonald's - загинула одна людина і ще четверо отримали поранення.

Про це повідомляється на сайті місцевої поліції в неділю, 9 вересня.

Згідно з повідомленням, правоохоронці прибули до 02:30 за місцевим часом на місце події, де виявили тіло 20-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями.

Четверо постраждалих, серед яких студент Обернсmкого університету, госпіталізовані, один з них перебуває у важкому стані.

За попередніми даними, стрілянина сталася через конфлікт на побутовому грунті. Загрози для студентів університету немає.

Загиблим і постраждалим в результаті стрілянини було від 16 до 21 років.

Джерело: День

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