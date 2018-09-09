У США в McDonald's сталася стрілянина, є загиблий

Згідно з повідомленням, правоохоронці прибули до 02:30 за місцевим часом на місце події, де виявили тіло 20-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями.

Четверо постраждалих, серед яких студент Обернсmкого університету, госпіталізовані, один з них перебуває у важкому стані.

За попередніми даними, стрілянина сталася через конфлікт на побутовому грунті. Загрози для студентів університету немає.