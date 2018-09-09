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У Туреччині зобов’язали експортерів конвертувати виручку у національну валюту

9 вересня, 2018 - 13:04
Фото: Reuters

На тлі значного послаблення національної валюти уряд Туреччини видав указ, який зобов’язує експортерів конвертувати в ліри 80% валютної виручки.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нове правило вже вступило в силу і буде чинним упродовж шести місяців. За цей період експортери повинні продавати щонайменше 80% валютної виручки не пізніше, ніж через 180 днів після її отримання.

Як зазначає видання, у 2017 році вартість турецького експорту становила 157 мільярдів доларів.

Галузеві чиновники підкреслили, що цей указ може спричинити втрати у експортерів, які закупають за кордоном сировину, або ті, що мають займи в іноземній валюті.

За даними видання, економісти наголошують на необхідності значного підвищення відсоткових ставок у Туреччині, проте Центробанк країни не вживає таких заходів на тлі тиску з боку президента Реджепа Таїпа Ердогана, який називає себе «ворогом відсоткових ставок».  

Від початку 2018 року турецька ліра втратила 40% вартості відносно долара, що призвело до зростання цін на продукти та пальне. Інфляція в країні зросла до 18% — максимуму за 15 років.

Джерело: День

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