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Україна "глушить" пропаганду Росії у 180 містах Донбасу, - Геращенко

9 вересня, 2018 - 20:09
Фото з архіву "Дня"

Система блокування пропагандистського мовлення  "Серпанок" покриває 180 населених пунктів поблизу лінії розмежування на Донбасі.

Про це повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

За її словами, через те, що у Донецьку бойовики "посилили" телевежу новими передавачами, у мережах прифронтових населених пунктів були присутні майже 20 російських ТБ-каналів. Ці телеканали блокує система "Серпанок", яка була розроблена українськими військовими та волонтерами. 

"Також винайшли спосіб блокувати ворожі FM-станції...  Важливий крок в умовах інформаційної війни", - зазначила Геращенко. 

Росія припинила мовлення українських ЗМІ на окупованих територіях - в анексованому Криму та на частині Донбасу.

У січні 2018 року президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції і прикордонних районах України".

Документ регулює прискорену видачу тимчасових дозволів на телерадіомовлення "на територіях, найбільш уразливих до зовнішнього негативного інформаційного впливу".

Джерело: День

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